Samp-Milan, Giampaolo: “Espulsione giusta, ho detto cog….. all’arbitro”

(Adnkronos) – “La mia espulsione è giusta perché ho dato del co…one all’arbitro”. Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, si esprime così dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan. Il tecnico blucerchiato è stato espulso nel finale di gara dall’arbitro Fabbri.

“Dopo l’espulsione di Leao che mi pare fosse sacrosanta l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere apposto la cosa. Tutte le decisioni sono state contrarie e poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. La partita è pesante, la posta in palio è importante per entrambe, non solo per il Milan. Bisogna avere rispetto anche per la Samp”, dice a Sky. “La mia espulsione è giusta perché gli ho dato del co…ma non devi gestire così i cartellini gialli, bisogna essere più ragionevoli, altrimenti ti fai trasportare dall’adrenalina della partita e ne perdi il controllo. Io non sono mai stato polemico nei confronti degli arbitri, anzi, ne ho grandissimo rispetto come la mia società però la gestione è sbagliata, al di là del fatto che il Milan è forte e abbia vinto”, aggiunge.