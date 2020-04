Santa Caterina da Siena: oggi, 29 aprile, si celebra la patrona d’Italia e Europa

Nella giornata di oggi, 29 aprile 2020, il mondo cattolico celebra una ricorrenza molto importante, quella dedicata a Santa Caterina da Siena, la Patrona d’Italia e dell’Europa.

Questa figura è fra le più famose della fede cattolica, ma non sono in tantissimi conoscere i tratti salienti della vita di questa importantissima Santa, che si celebra oggi.

29 aprile, oggi è Santa Caterina da Siena: vita, morte, miracoli, feste, sagre, onomastico, auguri da fare su Whatsapp e Facebook

Santa Caterina da Siena ebbe una vita breve ma intensa, dedicata esclusivamente a Cristo. Considerata patrona dell’Italia insieme a San Francesco d’Assisi, nonché patrona d’Europa, fu la prima donna ad essere indicata come dottore della Chiesa.

Si narra che morì a Roma, e la sua testa venne portata a Siena nella Basilica di San Domenico.

A lei sono dedicate le feste cateriniane, che iniziano il 28 aprile con diversi eventi e concerti, mentre il 29 aprile si svolge l’omaggio floreale e il corteo, fino alla Messa dedicata alla Santa.

In Italia e in Europa Santa Caterina è ricordata in diversi centri abitati, con ovviamente la città di Siena in particolare dove è possibile visitare oltre alla bellissima Basilica di San Domenico, anche il Santuario di Santa Caterina.