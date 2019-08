Santo del giorno, oggi 2 agosto si festeggia Sant’Eusebio

Il 2 agosto è la giornata in cui si celebra Sant’Eusebio di Vercelli, il patrono del Piemonte. Nato in Sardegna verso il 283, Eusebio arriva a Roma con la madre e la sorella minore, in seguito al martirio di suo padre.

Il papa Giulio I lo nomina vescovo di Vercelli e diventa il primo a ricoprire un incarico episcopale in Piemonte. Eusebio è noto per la sua arte oratoria, in grado di catturare e trasmettere emozioni.

2 agosto: oggi si celebra Sant’Eusebio. Chi era il patrono del Piemonte

Eusebio nella sua vita fu in conflitto con l’arianesimo, e questo lo portò all’esilio in Palestina, Cappadocia e Tebaide egizia fino alla morte di Costanzo II. Solo con la successione dell’Imperatore Giuliano, può far ritorno in Piemonte.

Eusebio fa dunque da apripista per la venerazione mariana della Madonna Nera, simbolo oggi del santuario di Oropa nel Biellese. Su questa scia si sviluppano anche altri siti di antica tradizione mariana legati al santo, come, ad esempio, il Duomo di Vercelli, la chiesa di San’Eusebio di Pavia, il Sacro Monte di Crea nel Monferrato, il santuario Madonna del Palazzo di Crescentino.