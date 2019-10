Sara Tommasi, chi è il fidanzato Angelo Guidarelli: età, carriera, politica, vita privata, Twitter, foto

Mentre la sua compagna, Sara Tommasi, è andata ancora una volta in tv nel salotto di Barbara D’Urso per parlare della sua controversa storia di vita, tra droghe, alcool, stupri e video porno oltre che il noto bipolarismo.

Ma per fortuna per Sara Tommasi non c’è soltanto ombra e dolore, nella vita, perchè da tempo la showgirl, che vorrebbe tornare in tv a lavorare e rilanciarsi, ha trovato un pò di serenità con un nuovo fidanzato. Chi è?

Si chiama Angelo Guidarelli ed è più grande di lei, ma pare che con lui, Sara Tommasi abbia incontrato un pò di serenità. Ma chi è Angelo Guidarelli? Chi è il fidanzato di Sara Tommasi? Ecco tutto ciò che è noto sapere sul conto di Angelo Guidarelli.

Sara Tommasi, chi è il fidanzato Angelo Guidarelli: anni, professione, vita privata e interessi politici

Inizialmente lo aveva rivelato Debora Cattoni, manager e amica di Sara Tommasi: la showgirl era in dolce attesa di un imprenditore si è scatenato un dubbio: sarà un altro Mark Caltagirone?

Ma a quanto pare questo imprenditore, un certo Angelo, esiste davvero e ci sarebbe anche la possibilità di prossime nozze. Una nuova vita che non ha nulla a che vedere, per Sara Tommasi, dunque, con il caso Pamela Prati.

Il promesso sposo di Sara Tommasi esiste davvero e non è un fantasma: i dubbi sulla sua esistenza sono evaporati. L’uomo esiste, si chiama Angelo Guidarelli ed è nato a Terni il 23 agosto 1964. E questo è il suo profilo twitter.

Angelo Guidarelli, nato sotto il segno del Leone pari lavori nel settore delle acque minerali come imprenditore e sarebbe anche un attivista di CasaPound.

Dopo le controverse esperienze nel mondo dell’hard Sara Tommasi avrebbe dunque trovato un pò di quiete con Angelo Guidarelli. Lui, dopo la discussa storia della showgirl con Andrea Diprè le avrebbe restituito pace.

Su Angelo Guidarelli si saa che è anche un animalista, vicino a organizzazioni che si occupano di cuccioli di cane e gatto abbandonati. Ma il mistero incombe. Infatti su Facebook, nonostante l’annuncio del fidanzamento, ha mantenuto la dicitura “single”, mentre il profilo Instagram è sparito. A questo si aggiunge la dubbia notizia della gravidanza di Sara Tommasi ha fatto il giro del web, nel 2019. Senza trovare grandi conferme.