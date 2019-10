Chi è Sara Tommasi: età, amori, carriera, vita privata, porno, Di Prè, social, bipolarismo della showgirl ospite di Barbara D’Urso

E’ apparsa al Live di Barbara D’Urso e ha parlato a ruota libera di tutto il suo complesso trascorso. Sara Tommasi prova a riprendere possesso della sua vita.

Ma chi è Sara Tommasi? Cosa si sa esattamente di lei? Ecco un rapido excursus su tutto ciò che contraddistingue la sua vita, carriera, le sue difficoltà nella vita privata e in quella lavorativa e i suoi tentativi di rimettersi in ‘carreggiata’.

Chi è Sara Tommasi: anni, relazioni, video hot, droga, bipolarismo, vita privata e cosa fa oggi la showgirl

Sara Tommasi, la showgirl umbra forse a 38 anni ha trovato un po’ di stabilità nella sua vita privata. Ma l’ex ‘isolana’ ha vissuto anni devisamente difficili, vittima anche di un disturbo diagnosticato tardi. Adesso sogna di tornare in televisione ma per il momento non c’è nessun progetto concreto.

Originaria di Terni, classe ’81, Sara Tommasi si è trasferita a Milano per frequentare la prestigiosa Università Bocconi. E lì si è laureata in Economia e Management con il massimo dei voti. Ma il suo sogno è sempre stato quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Così diploma di recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano ha anche farto uno stage all’Actor’s Studio di New York.

Già a 17 anni però aveva partecipato alle selezioni per Miss Italia, arrivando alla prefinali di San Benedetto del Tronto. In televisione invece è arrivata nel 2002 come valletta al Paolo Limiti Show su Rai 1. Nel 2004 ha provato ad entrare nel cast di Veline, su Canale 5, ma intanto è stata protagonista a Paperissima e Quelli che il calcio.

Simona Ventura l’ha volutoa come concorrente all’Isola dei Famosi 2006 (è arrivata quarta) de sempre quesllì’annpo ha posato per un calendario sexy di Max. Quindi è stata al fianco di Fabrizio Frizzi nella conduzione di Mi fido di te: Da lì, una serie d iprogrammi in tv, come Fratelli detective e Celebrity.

Sara Tommasi, vita privata. In amore una serie di storie tormentate

Sara Tommasi ha vissuti una serie di storie d’amore non semplici. Una decina di anni fa era fidabzata con il nobile Alessandro Verga Ruffoni Menon e con lui pensava di mettere su famiglia. Poi nel 2013 ha frequentato l’ex gieffino Nando Colelli, nel frattempo siventato porno attore.

La fase più buia però accanto ad Andrea Dipré. Come ha confessato successivamente, una specie di ripicca contro la sua famiglia: “I miei non lo accettavano, minacciavano di denunciarlo. I nonni mi chiamavano continuamente per dirmi che era una storia ridicola, di finirla”. Qui Sara ha rischiato di perdersi: “Non sapevo quello che facevo. Potevano propormi di tutto, tanto io non avevo minimamente la forza di reagire e ragionare. Ci sono state delle volte che sono stata letteralmente raccolta per strada, in stato confusionale, e portata all’ospedale con l’ambulanza. Credetemi, è un miracolo se sono ancora viva“.

Un periodo complicato, segnato da diversi ricoveri coatti. Finalmente è arrivata anche una diagnosi: la Tommasi soffre di bipolarismo genetico e per questo è in cura. Da più di un ano fa coppia con Angelo Guidarelli, imprenditore nel campo delle acque minerali. Di lui sappiamo molto poco, ache se ha 15 anni in più. Qualche mese fa Sara ha fatto sapere di essere anche rimasta incinta. Ma a luglio la sua manager ha spiegato che per motivi di salute aveva dovuto interrompere la gravidanza.

Su Instagram Sara Tommasi ha circa 60 mila follower. Su Twitter siamo a pèoco più di 90mila mentre non ha un profilo Facebook.