Sassuolo-Juve 1-0, Allegri: “Dobbiamo migliorare”

(Adnkronos) – “Sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, oggi era una partita che abbiamo fatto non bene per 60 minuti, poi dopo che abbiamo preso lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante per il campionato, perché avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e a 9 punti, invece così non è stato”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri a Dazn dopo il ko con il Sassuolo. “Veniamo da due sconfitte, due trasferte, due sconfitte, abbiamo sicuramente delle partite difficili, Lisbona, poi abbiamo Napoli, la Coppa Italia, quindi dobbiamo rialzarci, lavorare sugli errori che abbiamo fatto e soprattutto cercare di giocare spezzoni di partita in modo diverso”, ha aggiunto Allegri.

Sul fatto che i giocatori si siano concentrati di più sulle coppe, il tecnico toscano ha sottolineato: “No, noi dovevamo concentrarci sul campionato, poi giovedì sulla Coppa. E’ che abbiamo dei giocatori che stanno riprendendo la condizione, Chiesa, Pogba, che oggi è entrato meglio, giocatori che hanno giocato tante partite. Questo non deve essere un alibi o una scusante, dobbiamo sicuramente fare meglio, nell’approccio alle partite soprattutto: abbiamo avuto quei momenti, dove poi abbiamo subito colpo, in cui siamo stati disattenti sugli angoli”.