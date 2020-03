Sci, gare sospese: a Federica Brignone la Coppa del mondo

Intendiamoci: non che non se lo meritasse. Tuttavia, in seguito alla sospensione di tutte le gare di Coppa del Mondo di cci femminile, che avrebbero dovuto tenersi il prossimo week-end in Svezia, ad Are, la nostra Federica Brignone è campionessa del mondo!

Come molti tra gli sportivi sapranno, purtroppo è stato accertato un caso di coronavirus all’interno dell’entourage di quanti impegnati nelle gare di sci, fatto che ha spinto il comitato organizzatore a cancellare le gare, sospendendo così la manifestazione.

Nella tre giorni del fine settimane avrebbero dovuto svolgersi (giovedì) lo Slalom parallelo giovedì, (venerdì) il Gigante e, (sabato) lo Slalom.

Considerato il punteggio ad oggi, alla nostra azzurra è stata dunque assegnata la vittoria della coppa del Mondo.

Max