“La scomparsa di Riccardo Laganà mi riempie di tristezza e dolore. Riccardo non era solo un Consigliere di amministrazione della Rai, era anche un appassionato attivista per i diritti degli animali e per la tutela dell’ambiente, con il quale ho condiviso molte battaglie. In questo momento di cordoglio mi stringo alla sua famiglia con tutto l’affetto possibile“.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della Commissione Ambiente.

Max