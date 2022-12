Scuola – Ciaccheri: “Domani a Roma tre open day per le superiori al Municipio Roma VIII”

Tredici istituti superiori del Municipio Roma VIII incontrano gli studenti di terza media. Domani, sabato 17 dicembre a partire dalle ore 10,30 fino alle ore 13, presso la sala del Rettorato Roma Tre in via Ostiense 133, si terrà l’iniziativa “Open Day Scuole Superiori Municipio Roma VIII” organizzata dal Municipio Roma VIII in collaborazione con l’Università Roma Tre, con l’obiettivo di fornire indicazioni e orientare i ragazzi alla scelta dell’indirizzo scolastico da prendere.

Ogni istituto scolastico superiore avrà una postazione in cui professori e studenti dell’istituto stesso illustreranno tutte le informazioni necessarie sulla scuola.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri (nella foto) – che abbiamo voluto organizzare per consentire a tutti i ragazzi del territorio di poter incontrare insieme nello stesso giorno tutti gli istituti superiori del nostro municipio e capire quale potrà essere la scelta scolastica migliore per il proprio futuro”.

“Alle ore 11 – conclude il presidente Amedeo Ciaccheri – presso l’Aula Magna del Rettorato di Roma Tre, si terrà inoltre un dibattito tra i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio e il Magnifico Rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci dal titolo ‘Scuola, Università e Lavoro” per consentire ai ragazzi la costruzione più consapevole possibile di un percorso che parta dalla scuola superiore, continuando per l’Università, fino ad arrivare allo scopo finale di entrare nel mondo del lavoro”.

