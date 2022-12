Scuole Roma – Dopo i lunghi lavori consegnato oggi l’asilo Poppea Sabina nel Municipio IV

L’asilo Poppea Sabina apre le porte alle famiglie di Casal Monastero, grazie ai lavori effettuati da Roma Capitale la struttura è stata terminata per la sua messa in funzione.

Nell’ultimo anno il Dipartimento Csimu ha lavorato per recuperare una situazione di ritardi che non avevano permesso l’apertura della scuola.

L’asilo è adesso in condizioni ottimali ed è stato consegnato al Municipio IV che procederà alla gestione del servizio e che si è già attivato con la procedura del bando per la raccolta delle preadesioni necessarie all’avvio del servizio ai cittadini, che avverrà il prossimo anno.

“Sono molto felice di consegnare l’asilo Poppea Sabina al Municipio IV, appena mi sono insediata ho attivato gli uffici per risolvere una situazione non più accettabile.

I lavori di questa struttura erano iniziati nel 2009 per terminare nel 2018 e, come se non bastasse questo tempo lunghissimo, dall’anno della conclusione non era stato fatto più nulla e l’asilo non era mai stato consegnato al Municipio.

Con questi lavori abbiamo voluto dare un segnale importante, le Istituzioni sono presenti sul territorio per il bene dei cittadini”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

“Oggi è un giorno importante, siamo molto soddisfatti per la conclusione dell’iter di una incompiuta nel Municipio IV.

Per noi è un momento di gioia, gli abitanti del quartiere Casal Monastero potranno finalmente usufruire di una struttura che aspettavano dal 2018.

Ringrazio l’assessore Segnalini per avere sbloccato la situazione e averci consegnato una struttura importante e in ottime condizioni”, dichiara il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

Max