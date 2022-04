“Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolte a braccia aperte”, Stoltenberg “Assicuriamo loro sicurezza fino alla ratifica”

Onde evitare ‘non impossibili’ altri colpi di testa da parte di Putin, sia la Ue che la Nato stanno ‘già lavorando’ per la sicurezza delle due regioni nordiche: “Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolti a braccia aperte”. Così stamane Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, intervenendo nell’ambito della conferenza stampa tenuta insieme a Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera.

Stoltenberg: “Troveremo accordi di sicurezza nel periodo di interregno fino a quando sarà ratificata la loro scelta”

Come è infatti noto, le due leader dei paesi ‘minacciati’ da un forte dispiegamento di mezzi ed uomini russi dislocati lungo i loro confini, avrebbero già avviato l’iter burocratico per la domanda di annessione. E come ha spiegato ancora Stoltenberg, ”Abbiamo lavorato con questi Paesi per anni, sappiamo che loro forze hanno gli standard della Nato, abbiamo condotto insieme in molte missioni e mi aspetto che il processo sia veloce dopo che le formalità saranno espletate“. Dunuqe, ha aggiunto il segretario Nato, ”Sono certo che troveremo accordi di sicurezza nel periodo di interregno fino a quando sarà ratificata la loro scelta“.

Stoltenberg: “L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato sarebbe un forte messaggio politico nei confronti della Russia”

Prima di concludere il suo intervento, Stoltenberg ha inoltre anticipato che di li a qualche ora avrebbe sentito il presidente finlandese Sauli Niinisto “proprio per affrontare il tema delle garanzie di sicurezza nel periodo d’interregno“.

Ovviamente, ha tenuto a rimarcare, l’ingresso di Svezia e Finlandia significherebbe “un forte messaggio politico nei confronti della Russia”. Quanto poi “Le minacce di Mosca a Finlandia e Svezia a non entrare nella Nato – ha terminato il segretario Stoltenberg – dimostrano che non rispetta la libertà di ogni paese di decidere il proprio destino“.

Max