Serena e Pago, cosa è successo. Lei su Instagram: “Qualcosa di molto grave”

Serena e Pago, altro capitolo di una rumorosa rottura. Dopo le dichiarazioni di Pago a Chi, Serena Enardu sul suo profilo Instagram ha fatto delle pesanti rivelazioni.

“È successo qualcosa di troppo grave” ha confessato Pago al settimanale. “Non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male. Parlerò quando mi sentirò di farlo”.

Perché Serena Enardu e Pago si sono lasciati: la risposta di Serena

La risposta della Enardu non si è fatta attendere su Instagram, anche se Pago non viene nominato direttamente.

“Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante” ha sbottato Serena. “C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere, chissà cosa, chissà quando. Chi se ne frega, tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro utilizza questi mezzucci poco chiari per far credere qualcosa alle persone. Non è successo proprio niente, ragazzi”.