Serie A, oggi si decide il futuro del campionato

Oggi alle 18 e 30 il calcio italiano conoscerà il suo futuro. È in programma, infatti, un’assemblea che vedrà la partecipazione di tutte le componenti del calcio italiano, a colloquio con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per capire se, come e quando riprenderanno i campionati di Serie A e Serie B.

Prenderanno parte alla riunione: Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport), Gabriele Gravina (presidente FIGC), Paolo Dal Pino (presidente Lega A), Mauro Balata (presidente Lega B), Francesco Ghirelli (presidente Lega C), Cosimo Sibilia (presidente Dilettanti), Damiano Tommasi (presidente Assocalciatori), Renzo Ulivieri (presidente Assoallenatori), Marcello Nicchi (presidente Aia).

Quando riprende la Serie A

La data plausibile per la ripresa del campionato di Serie a è quella del 13 giugno. L’assemblea di oggi servirà proprio a stabilire questo. E nel caso le partite con le quali il calcio italiano dovrà riprendere. In tal senso ci sono due correnti di pensiero: chi giudica corretto ripartire con le gare da recuperare; e chi invece pensa che sia più giusto riprendere dalla 27a, la successiva all’ultima prima dello stop.

Diverse ipotesi in ballo e nessuna certezza ad ora. Sul tavolo anche gli orari in cui far giocare le partite. Sono tre i più accreditati: 17.15, 19.30 e 20.45. Si parla anche delle 16, ma molti calciatori e addetti ai lavori hanno espresso parere contrario a questa eventualità visto che i ritmi forsennati si scontreranno col caldo dell’estate. Quesiti leciti, a cui alle 18 e 30, con ogni probabilità, verrà data risposta.