Serie A, slitta l’ok del Governo al nuovo protocollo

Le squadre si erano già attrezzate per ripartire. In sicurezza, ma insieme. Oggi, lunedì 18 maggio, doveva essere il giorno della ripresa agli allenamenti di gruppo. Non sarà così. La settimana è infatti iniziata come è finita la scorsa, con tanti dubbi e poche risposte concrete. La Lega è in attesa dell’ok del Governo per quanto riguarda il nuovo protocollo fornito.

Tutte le squadre di Serie A, infatti, continueranno ad allenarsi in modo individuale, divisi in piccoli gruppi, ovviamente distanziati, in attesa del via libera per la ripresa degli allenamenti di gruppo. La partita più importante è quella poi per la data di ripresa del campionato, fissata momentaneamente al 13 giugno, ma soggetta a cambiamenti.

Quando riaprono gli allenamenti

La Lega ha inoltrato il nuovo protocollo al CTS (Comitato tecnico scientifico), che per via degli impegni degli scienziati ha dovuto ritardarne l’ok, che potrebbe arrivare quindi nella giornata di domani. Motivo per cui è plausibile pensare che gli allenamenti di gruppo riprenderanno nella giornata di mercoledì, a meno di improvvise accelerate.

Discorso più complicato per quanto riguarda la ripresa del campionato. Alcune società, come ad esempio l’Udinese, è contraria alla data del 13 giugno, la quasi totalità d’accordo. La parola definitiva rispetta comunque al Governo, che nei prossimi giorni prenderà la decisione definita sulla ripresa.