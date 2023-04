Settecamini, incidente stradale: cosa è accaduto

Un incidente stradale ha causato la distruzione di un chiosco di frutta e verdura in via Casal Bianco, zona Settecamini, nelle prime ore di questa mattina.

Intorno alle 4, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante e ha abbattuto il chiosco. Diversi residenti hanno fatto l’allarme dopo aver sentito il forte “botto”, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Il conducente del camion è stato portato in ospedale per accertamenti. Non è stata riportata alcuna informazione sulle cause dell’incidente. Il chiosco, invece, è stato completamente distrutto. La strada è stata chiusa fino alle prime ore del mattino e poi riaperta alle 6:40.