Short Film Festival al via da oggi a Gaeta

Parte oggi la competizione dei corti in concorso nell’ambito dell’ottava edizione del Visioni Corte International Short Film Festival di Gaeta, rassegna mirata a sostenere, far conoscere e diffondere il talento degli autori indipendenti in contesti diversi, per consentire libertà di interpretazione e creatività. La manifestazione, diretta da Gisella Calabrese, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e gode del contributo della Direzione Generale Cinema del Mibac, riconoscimenti rilasciati per l’alta valenza culturale dell’evento.

Luogo delle proiezioni dei 71 film in gara provenienti da 31 paesi diversi, sarà lo storico Cinema Teatro Ariston di Gaeta. Quest’anno saranno cinque le categorie in concorso: la fiction (italiana e straniera, in cui è confluito anche il film musicale), l’animazione e il documentario, e una nuovissima categoria in aggiunta, CortoVirtual, incentrata sui nuovi cortometraggi pensati e realizzati per la realtà aumentata a 360 gradi, fruibili con gli Oculus, visori speciali che permetteranno allo spettatore di vivere un’esperienza assolutamente reale all’interno del film.

Le proiezioni giorno per giorno

In programma fino al 28 settembre anche la mostra Sergio Leone un romano che sognava l’America, un evento in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e Cineteca Nazionaleche si svolge presso l’ex ospedale medievale Ipab – SS. Annunziata.

Di seguito il calendario delle proiezioni (inizio alle ore 20:00, ingresso libero a tutti):

Lunedì 23 settembre: Sur mesure; The narrator; All Inclusive; A snake marked; Beauty; Jeter l’ancre un seul jour; Baradar; Skin; Trap; Fino alla fine; Vihta – v.m.18; Bautismo

Martedì 24 settembre: Way back; Un tipico nome da bambino povero; Apres de la pluie; À l’Aube; Shaholly; Lolo; The Essence Of Everything; Kite; San Miguel; Marinai di foresta; We listen; La matita rossa; Pigua; Good Intentions

Mercoledì 25 settembre: Proiezione Fuori Concorso: “Fine Turno” di Dafni Scotese

Session N° 78; Via lattea; Aripi; Mazeppa; Faelder; Vetro; Goodbye Totti; Der Besuch; Pulse; Insane Love; Marisol; Harina; Il mio cinema; Peccatrice

Giovedì 26 settembre: Proiezione Fuori Concorso: “Enzo, De Gasperi e la Bolex Paillard” di Delio Colangelo; Antoine; Les éléphants seron content; Une bonne blanquette; Così in terra; The graffiti; Sans gravité; Elias; Angel’s mirror; La flame; Les Enfants Du Rivage; Deep roots; 2nd class; Gosal

Venerdì 27 settembre: Relicious; Tomorrow island; Tweet-Tweet; Domesticado; Prenditi cura di me; Ayak Izi; U muschittieri; Ah Gong; Zarae; To co man; La scelta; Game of chicken; She fights

https://www.visionicorte.it/ – Facebook: facebook.com/VisioniCorte

Max