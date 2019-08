Si è spenta l’afroamericana del Nobel e del Pulitzer

Una donna importante, soprattutto per le donne. Afroamericana dell’Ohio, Toni Morrison ha infatti speso la sua vita raccontando e difendendo le donne e gli afroamericani ottenendo i riconoscimenti più importanti che uno scrittore possa desiderare di ricevere: il Premio Pulitzer (1997), il Nobel per la Letteratura (1993, prima afroamericana a riceverlo), e la prestigiosissima Medaglia della Libertà, che l’allora presidente Obama le conferì alla Casa Bianca nel 2012.

Questa meravigliosa creatura, morta oggi ad 88 anni, esordì nel 1970 con ‘L’occhio più azzurro’ (‘The Bluest Eye‘), per poi prodursi in opere di grande spessore come appunto ‘Amatissima’ (‘Beloved‘), che nel 1997 fece letteralmente il giro del mondo.

Lei, giovane ragazza madre di umili origini raccontò la storia e l’immenso gesto di Sethe, una schiava afroamericana schiacciata dai fantasmi del dolore per avere ucciso l’amatissima figlia, così da ‘liberarla’ per sempre dalla schiavitù, alla quale sarebbe stata inevitabilmente condotta fino alla fine dei suoi giorni.

Un grande esempio di cuore ed impegno quello di Toni Morrison, che continuerà a sopravvivere in ciascuno di noi…

Max