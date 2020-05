Si può andare in due in moto o in motorino? Le indicazioni del nuovo decreto

Si può andare in due in moto o in motorino? Le indicazioni...

L’inizio della Fase 2 e il conseguente allentamento delle restrizioni hanno evidenziato diversi quesiti di natura pratica, ai quali col passare dei giorni il Governo sta rispondendo attraverso le FAQ presenti sul sito ufficiale. Una delle domande frequenti poste dagli italiani riguarda la possibilità di andare in due in moto o in motorino.

Un quesito che potrebbe nascondere delle insidie, perché è probabile che una famiglia abbia un solo mezzo a due ruote per potersi spostare. Motivo per cui avere un passeggero diventa indispensabile per spostamenti con i familiari.

In moto e in motorino in due, le regole da rispettare

È quindi possibile andare in due in moto o in motorino? A questo proposito le FAQ parlando chiaro: “Si può andare in due in moto? Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”.

Dubbio sciolto quindi: nel caso in cui si viaggiasse con persone conviventi ogni limite verrebbe abbattuto. In macchina si potrebbero trasportare tanti passeggeri quanti ne consente il mezzo stesso a norma di legge. Stessa cosa dicasi per moto e motorini: con i conviventi si può viaggiare anche in due, in tutti gli altri casi è vietato.