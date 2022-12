Sicurezza stradale Roma – Il M5S: “Non passa nostra risoluzione, il Pd si schiera contro cittadini fragili”

“Ancora una volta questa maggioranza decide di non schierarsi dalla parte dei cittadini fragili: non passano la risoluzione sulla sicurezza stradale e la messa in sicurezza di un marciapiede.

Per la seconda volta in 10 mesi il PD del VII municipio, chiaramente in affanno sulla tenuta della maggioranza, non approva la risoluzione presentata dal M5S: pur essendosi resi disponibili, in un primo momento, a presentare emendamenti per fare approvare l’atto, si sono piegati al diniego del presidente sconfessando di fatto anche il delegato alla sicurezza stradale nominato proprio dal presidente. Il sistema in VII municipio è ormai chiaro a tutti: bocciare qualsiasi cosa venga presentata dal M5S, anche se così facendo si va contro i cittadini“.

Così in una nota il consigliere capitolino Paolo Ferrara e i consiglieri del VII Municipio Emanuel Trombetta e Stefania Balsamà (M5S).

Max