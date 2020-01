Simbolotto: numeri, simboli più ritardatari. Prossima estrazione 11 gennaio 2020

In dirittura d’arrivo la nuova estrazione del gioco Simbolotto. La novotà di Lottomatica sta prendendo sempre più piede e cresce di continuo la febbre per scoprire numeri e simboli estratti di volta in volta, per incassare i ricchi premi. Vediamo allora se è possibile seguire qualche indicazione prima di giocare, valutando i simboli che sono in ritardo.

Mentre aspettiamo quindi l’estrazione del Simbolotto, ecco la classifica dei simboli che mancano all’appello da più tempo. In questa top ten ecco i più ritardatari del Simbolotto fino all’estrazione di ieri.

Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali numeri puntare il 10 gennaio 2020

In cima si conferma la Rana (numero 13) che manca ormai da 55 estrazioni. Seconda piazza ancora per la Prigione (44) che ritarda da 39 giochi, e poi in terza posizione resta il Disco (32) con le sue 31 assenze.

In classifica c’è poi il Piano (37) che è ben staccato, 22 estrazioni a vuoto; in seguito la coppia a 21 asenze la Risata (19) e i Topi (11).

In fondo alla classifica manca da 19 volte il Quadro (40) mentre è uscito l’Ombrello (28). Per cui a seguire abbiamo la Culla (9) assente da 16 estrazioni e la Festa (20) da 15. Ultima in classifica la Balestra (22) assente da 12 turni.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 simboli e numeri più ritardatari del Simbolotto a oggi: