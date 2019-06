Sky, sorpresa: punta sulla telefonia e spaventa TIM, Vodafone e Wind. Ecco cosa accadrà

Sky continua a conquistare sempre nuove fette di mercato e un sempre maggior numero di clienti. Come? Con una politica di offerte e acquisizioni che sembra non avere soluzioni di continuità. In questa ottica, infatti, vanno lette le ultimissime novità sul fronte Sky. Ma di cosa si tratta? Cosa sta succedendo?

Sky ha in effetti pronta una super sorpresa per i suoi clienti e, nel frattempo, una mossa volta ad annichilire la concorrenza di tanti operatori telefonici. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

Sky fa concorrenza a TIM, Vodafone e Wind: in arrivo una nuova offerta. Ecco quale

La pay tv Sky ha deciso di aggredire il mercato dominato dai grandi nomi dei gruppi telefonici. La pay tv di Murdoch ha pensato, in effetti, di perfezionare e completare la propria evoluzione andando a tuffarsi nel lussureggiante e grande mercato con il lancio della sua prima offerta con le reti telefoniche.

Proprio così: sky si tuffa nella telefonia. Da poche ore Sky ha reso noto il nome del suo nuovo CEO. La volontà della pay tv di proprietà Comcast di affidare l’incarico a Maximo Ibarra, fa capire diverse cose in merito agli indirizzi in divenire.

Si tratta, in effetti, di un noto manager conosciuto in Italia per i suoi floridi passati come dirigente di Wind e 3 Italia. Il nuovo CEO dovrebbe condurre Sky verso nuovi lidi e una nuova fase storica: quella, a breve, delle prime offerte telefoniche in Italia.

Del resto la faccenda è già avvenuta nel Regno Unito e in Irlanda. Sky sta preparando il vero grande attacco finale: ovvero appunto entrare nel mercato telefonico nazionale. Ma come?

Sostanzialmente, l’emittente satellitare, garantirà ai suoi clienti reti esclusive per quanto concerne la Fibra Ottica. La volontà di Sky è quello di creare una piattaforma totale, una mega offerta tutto incluso. Come?

In particolare, si tratterebbe di un mix di canali televisivi della pay tv che saranno disponibili tramite la Fibra Ottica. Il tutto, nel novero di una pianificazione che vede la pay tv vogliosa di invadere l’asset della telefonia, sposata alla tecnologia satellitare con nel mezzo le reti internet ad alta velocità.

Si calcola che in questo modo il corpus degli utenti Sky possa salire vertiginosamente. Le ombre dunque si addensano su TIM, Vodafone e Wind, già messe in crisi dalle polemiche sugli aumenti delle tariffe della super competitività sul mercato delle offerte di Iliad.