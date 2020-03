Soliti Ignoti, puntata 11 Alessia da Agropoli vince 18 mila euro, chi erano gli ignoti e il parente misterioso

Nell’attesa di essere, anche in questo caso, come altri programmi, soggetto a cambiamenti per via dell’emergenza Coronavirus, anche ieri sera su Rai 1 il programma I Soliti Ignoti, apprezzato game degli ignoti condotto da Amadeus ha raccolto grandi consensi.

Che cosa è successo? In un contesto di sicurezza con la doverosa distanza tra partecipanti, concorrente, conduttore e cameraman per via del coronavirus, ieri, un concorrente è riuscito a vincere il bottino nella scoperta delle identità.

Come sempre a I soliti Ignoti occorre scoprire le identità nascoste e il parente misterioso. Ecco cosa è accaduto il 11 Marzo? Come saranno andate le indagini? Chi ha vinto, soprattutto?

Soliti Ignoti, puntata 11 Alessia da Agropoli vince 18 mila euro

Nella puntata di mercoledì 11 marzo 2020 a giocare con gli ignoti e il parente misterioso è Alessia nata ad Agropoli, provincia di Salerno, ma che vive a Roma.

La concorrente, nella prima fase, accumula 36 mila euro, che proverà a conquistare col parente misterioso. Alessia vuole conoscere il grado di parentela, rinunciando al raddoppio. Il parente misterioso si chiama Luca, ha 45 anni ed è il fratello di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza, giocando così per 18 mila euro ma con la rosa di ignoti ridotta a quattro.

Per Alessia Luca è il fratello dell’ignoto numero cinque. L’abbinamento è corretto e la concorrente si porta a casa 18 mila euro.

La sera prima, invece, martedì 10 marzo 2020 in gioco vi era Valentina, nata a Cagliari a Roma da nove anni. La guida turistica accumulava 184 mila euro.

Poi voleva conoscere il parente misterioso: Marco, 23 anni, figlio di uno degli ignoti. Subito dopo sceglieva di dimezzare, giocando per 92 mila euro ma ora con quattro ignoti anziché otto.

Valentina, sceglieva anche il Binocolone, e con un montepremi ridotto a 73.600 euro e, ancora poi, con il Dubbione, puntava sull’ignoto numero quattro con montepremi a 36.800 euro. In verit Marco era il figlio dell’ignoto numero cinque e, per questo, non vinceva.

