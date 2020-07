Sorteggi Europa League: orari, dove vederla in Tv e possibili avversarie di Roma e Inter

Giornata di sorteggi per il calcio europeo. Dopo quelli di Champions League in programma alle 12:00. Un’ora più tardi, quindi alle 13:00. Sempre a Nyon, andranno in scena i sorteggi di Europa League. Si decideranno quindi gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone che porterà alla finale. Come per la Champions è prevista una Final Eight in un’unica nazione: la Germania.

Dall’8 agosto quarti, semifinale e finale si giocheranno in Germania e le gare saranno tutte ad eliminazione diretta con partita secca. Da capire ancora se sarà prevista la presenza dei tifosi allo stadio, ma le ultime indicazioni fornite dalla Uefa fanno intendere che si va verso le porte chiuse. Il 5 e il 6 agosto verranno invece giocate le restanti gare degli ottavi di finale, tra cui Inter-Getafe e Roma-Siviglia che si giocheranno in Germania in partita secca.

LIVE sorteggio Europa League

I classici bigliettini contenuti dall’urna di Nyon non porteranno quindi il nome di una sola squadra, ma direttamente quello della partita da cui uscirà il club vincitore. Il sorteggio sarà integrale e non prevede quindi l’inserimento di teste di serie. Sarà il caso a scegliere. Potrebbero scontrarsi anche squadre dello stesso paese,

I sorteggi dei quarti di finale di Europa League sono previsti alle 13:00 a Nyon e sarà possibile seguirli in Tv su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming sull’applicazione Sky Go. Di seguito tutti gli ottavi da giocare con le possibili avversarie di Roma e Inter:

Olympiakos-Wolves 1-1 (Andata)

Rangers-Leverkusen 1-3 (Andata)

Wolfsburg-Shakhtar 1-2 (Andata)

Basaksehir-Copenaghen 1-0 (Andata)

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3 (Andata)

Lask Linz-Manchester United 0-5 (Andata)

Inter-Getafe

Roma – Siviglia