Spider-Man PS5, novità sul nuovo gioco dell’Uomo Ragno: cambia il protagonista

Volteggia tra i palazzi, colpisce i nemici con indomabile precisione, usa gadget spaziali per sventare le minacce. Avrete già capito di chi stiamo parlano, no? Altro indizio allora: su PS4 è stata una delle esclusive più apprezzate. Già. È proprio Spider-Man, protagonista anche del lancio di PS5. Ieri la console Sony è stata svelata al mondo, e con essa tutti i giochi che la seguiranno nei primi mesi di vita.

Tra cui Spider-Man: Miles Morales. Non più Peter Parker quindi, storico protagonista del fumetto prima e poi di ogni opera che rappresentasse l’Uomo-Ragno. La scelta di cambiare protagonista era stata di fatto anticipata già nel primo capitolo, quando appunto Miles veniva morso da un ragnetto, come successo al suo giovane predecessore.

Spider-Man: Miles Morales, il trailer di lancio

L’inesperto ragazzo dovrà diventare in fretta un supereroe, d’altronde il crimine non aspetta. E chissà che l’apprendistato non lo faccia direttamente in strada o magari in compagnia di Peter. Ancora non si sa molto sul mondo di gioco, figurarsi sul gameplay. Svelato in un breve trailer di lancio in cui Miles vola all’inseguimento dei cattivone di turno.

Presto quindi per avanzare ipotesi sulle modalità di gioco, così come sullo stile di gameplay, ma una cosa è certa: Miles Morales, dopo essere stato protagonista al cinema, lo sarà anche su PS5. E chissà che non vinca un Oscar anche in questo caso. Di seguito il trailer di lancio: