Sport e solidarietà – Domenica 7 maggio, dalle ore 10, allo Stadio dei Marmi con ‘Il gol del cuore’, quadrangolare di calcio a 11

“Un grande appuntamento con Nico, Nazionale olimpionici, Asd sport in Vaticano, la squadre di ItalianAttori, la Lazio&Roma Campidoglio, rappresentative d’eccellenza che si sfidano per aiutare le associazioni per la tutela della salute dei minori”. E’ quanto annunciano in una nota i consiglieri Fabrizio Santori (Lega) e Claudia Pappatà (Pd), segretari in Aula Giulio Cesare e vice e presidente del Lazio Club Campidoglio, e Federico Rocca (Fdi), presidente della commissione Trasparenza e presidente del Roma Club Campidoglio, che prenderanno parte all’evento dal titolo ‘Il gol del cuore’, Quadrangolare di calcio a 11 che avrà luogo domenica 7 maggio 2023, alle 10, allo Stadio dei Marmi.

Come spiega Santori, “Questo è ‘Uniti nel sociale’, un altro spettacolo d’eccezione al quale sono orgoglioso di partecipare insieme a 37 olimpionici e 9 calciatori, a tutti coloro che interverranno e ai colleghi consiglieri di Roma Capitale e dei Municipi.

Tra gli atleti in campo della nazionale atleti olimpionici, guidati dal presidente Michele Lapenna, tra i numeri uno della pallanuoto, il judoka Emanuele Bruno, lo schermitore Stefano Pantano, il pentatleta Daniele Masala. Altri grandi campioni come Fabrizio Donati nell’atletica, Stefano Maniscalco nel karate, Carlo Molfetta nel taekwondo e gli indimenticabili calciatori della SS Lazio e della As Roma Bruno Giordano, Massimo Piscedda e Ubaldo Righetti. Campioni di nuoto, canottaggio, rugby, pugilato, e ancora calcio, judo e taekwondo fra le iridate riserve: Emanuele Blandamura, Stefano Battistelli, Felice Mariani, Luca Massaccesi, Andrea Lo Cicero, Bruno Mascarenhas. E non sono da meno per fama e impegno i calciatori dell’ItalianAttori, tra i quali sono schierati Sebastiano Rizzo, Daniele Pecci, Bascir, Enzo Decaro, Giulio Base, Capitan Findus, Gilles Rocca, Paolo Romano, Pietro Masotti”.

Ricordiamo che il ricavato delle donazioni raccolte durante la festa, infatti, andrà all’Associazione Andrea Tudisco Odv e a quella intitolata a Edoardo Marcangeli, impegnate nella ricerca, la cura e l’assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie.

