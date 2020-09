Spread, l’andamento del differenziale Btp-Bund in tempo reale oggi 1 Settembre 2020

Anche oggi si ripresenta puntuale con i vari spunti in campo economico e finanziario, l’appuntamento con lo spread. Come sta andando lo spread oggi, in relazione all’Italia? Come va l’andamento del differenziale Btp-Bund? Ecco il focus in tempo reale oggi 1 settembre 2020 del differenziale.

Spread Italia, come va l’andamento del differenziale Btp-Bund in tempo reale oggi 1 settembre

Nella giornata di oggi martedì 1 settembre 2020 lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 147 punti base, in parziale calo rispetto ai 149 della chiusura di lunedì. Quanto poi all’inizio delle negoziazioni di sessione si registra un avvio in rialzo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 19.761 punti.

aggiornamento ore 00.50

Lunedì 31 agosto lo spread aveva chiuso in rialzo a 149 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano all’1,09%. Segnale meno per Piazza Affari: l’indice FtseMib si fermava al -1,05% (19.633 punti). Aria negativa per tutti i mercati europei: Parigi ha chiuso con -1,1% Francoforte a -0,6%, Madrid al 2,2%. Londra era chiusa per festività .

Aggiornamento ore 9,46

In riferimento dunque allo spread tra Btp e Bund invece l’apertura di lunedì 31 agosto, era a 145,6 punti base, in parziale rialzo in riferimento ai 145 della chiusura di venerdì. In precedenza, infatti, venerdì 28 agosto, lo spread aveva terminato in rialzo a 145 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all’1,04%.

Quanto a Piazza Affari, avventura non positiva ma neppure negativa, con l’indice Ftse Mib a -0,03%, a 19.841 punti. Chiusura in calo per le principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,26% a 5.002 punti, Londra lo 0,62% a 5.962 punti e Francoforte lo 0,51% a 13.029 punti

aggiornamento ore 15-41