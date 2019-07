Spread oggi giovedì 11 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo reale

Spread oggi giovedì 11 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo...

Dopo gli esiti di ieri, ripartono le valutazioni dello spread, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP. Una settimana, quella scorsa che, come l’ultimo mese, è stata particolarmente positiva. Ma oggi? Come sta andando lo Spread oggi 11 Luglio 2019? Ecco l’esito in tempo reale.

Spread oggi martedì 11 Luglio 2019: ecco l’andamento differenziale Bund – Btp in tempo reale

Da circa un mese lo spread è in calo: ed è un bene, come chiariscono gli specialisti. Le motivazioni, a livello italiano, sono dovuti principalmente ai cambi in Europa, tra nomine e il superamento dei rischi circa la procedura di infrazione per il governo italiano.

La settimana ha dato segnali positivi: nell’apertura di lunedì 8 luglio il differenziale spread ha aperto a 212 punti base, in leggero aumento rispetto alla chiusura a 210 di venerdì.

Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,745%. C’è anche un calo nell’avvio della Borsa di Milano. Si ricorda che venerdì il rendimento del titolo decennale italiano era pari all’1,745%. Nella giornata di ieri, invece, un leggerissimo aumento a 213.

Si aspettano, dunque, responsi odierni, dopo le stime di ieri, 10 Luglio 2019.

Qual è stato l’andamento del differenziale nei maggiori Paesi europei tra il 9 e il 10 Luglio 2019?

L’andamento dello spread, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP martedì ha aperto a 213 punti base, in leggero calo rispetto ai 215 della chiusura di lunedì 8 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,76%.

Si era già giunti sotto quota 200 punti giovedì. Venerdì, poi, un leggero rialzo del differenziale intorno a quota 210 punti. Ieri il rialzo non eccessivo, in attesa delle aperture odierne.

Un momento favorevole per le oscillazioni italiane dal punto di vista del differenziale Bund – Btp. A quanto emerge con maggior nitidezza, infatti, l’Italia fa registrare una continuità di rendimento che fa dello spread, e in modo particolare del suo calo oscillante

Sul piano dei movimenti del differenziale Bund – Btp, poi, ieri una nuova svolta: lo spread tra Btp e Bund di mercoledì 10 luglio ha aperto a 208 punti base, mantenendosi così stabile rispetto ai 209 della chiusura di martedì 9 luglio.

Emerge anche il dato sul rendimento del titolo decennale italiano che è all’1,75%

Quest’oggi, giovedì 11 Luglio 2019, invece, lo spread apre con un dato interessante.

Infatti il differenziale ha aperto a 198 punti base, in riduzione rispetto alla chiusura a 204 di mercoledì 10 luglio.

Lo spread tra Btp e Bund giovedì 11 luglio, ha aperto a 198 punti base e quindi molto al di sotto dei 204 della chiusura di ieri, tornando dunque ai livelli della seconda metà del maggio 2018.

Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,71%. Piazza Affari ha aperto in rialzo: il Ftse Mib segna un +0,48% a 22.150 punti.

Partenza in positivo anche per le altre Borse europee: Francoforte segna in avvio un +0,22% con il Dax a quota 12.401 punti, Parigi sale dello 0,4% con il Cac 40 a a 5.589 punti e Londra registra un +0,24% con il Ftse 100 a 7.549 punti.