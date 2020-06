Stasera in tv 11 Giugno 2020 su Mediaset: New Amsterdam su Canale5, Din Don su Italia1

Stasera in tv 11 Giugno 2020 su Mediaset: New Amsterdam su Canale5,...

Come di consueto, anche questa sera 11 Giugno 2020 ci saranno dei programmi piuttosto variegati nel prime time dei canali Mediaset, che mirano come al solito a cogliere la fetta più ampia possibile di pubblico.

Come è accaduto nelle ultime settimane, canale5 punta su un telefilm in prima tv, New Amsterdam, mentre Italia1 prova a far centro con la comicità tutta italiana di Din Don.

Andiamo a scoprire tutto sulle trame. Qui, invece, l’elenco completo dei programmi in prima serata nella giornata odierna nelle tv generaliste.

Canale5, ore 21.40: New Amsterdam – 1^Tv

Nella prima delle due puntate odierne, 14 anni, 8 mesi, 2 giorni, la dottoressa Castro comunica di avere i fondi per un test clinico che riguarda 40 pazienti oncologici. Ma la verità è ben altra.

Nell’episodio Burocrazia, invece Max sceglie di collocare i pazienti dimessi negli ultimi mesi dal New Amsterdam in un nuovo reparto dedicato alle cure palliative.

Italia1, ore 21.35: Din Don – Una parrocchia in due

Diversa invece la scelta di Italia1, con la messa in onda del film di Claudio Norza con Enzo Salvi e Maurizio Battista.

Donato, un manager musicale chiacchierone, per scappare ai due uomini di un boss a cui ha fatto perdere dei soldi, si approfitta di una lettera dello zio vescovo e si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco.

La chiesa di Don Dino è perennemente vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete che ci sa fare con la gente.

L’arrivo di Donato sembra il colpo che decreta la fine per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove dare messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, sembra tutto tranne un prete. Ma la sua anima da prete rock, sembra attirare molti fedeli.