Stasera in Tv 18 Maggio 2020: Il Diavolo veste Prada su Canale 5, Emigratis su Italia1

Una serata variegata nei tra canali Mediaset in questo particolarissimo 18 Maggio 2020, che passerà alla storia come il giorno delle principali riaperture di molte delle attività produttive e imprenditoriali dopo il lunghissimo lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus.

Oltre alla informazione sull’attualità che ci sarà su Rete4 con Quarta Repubblica, al scelta di Mediaset è quella di variare come sempre l’offerta anche per intrattenere con leggerezza il pubblico da casa.

Cosa vedremo oggi a Canale5 e su Italia1?

Canale5, ore 21.40: Il Diavolo veste Prada

La scelta di Canale5 è il film di David Frankel del 2006, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker. La storia racconta di Andy, neolaureata con il sogno di diventare scrittrice, viene assunta come assistente di Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda, direttrice della rivista Runway, ma cattivissima con i suoi dipendenti. Miranda assorbe la vita di Andy con i suoi ordini che non tollerano fallimento; la ragazza intanto si modifica, non più semplice e “acqua e sapone” ma sempre con costosi capi firmati. Un percorso stressante rischia per di allontanare i propri affetti.

Italia1, ore 21.25: Emigratis 3 – Replica

Ironia e svago invece su Italia1 con un’altra ‘pagina’ di gag targata Pio e Amedeo i quali, dopo aver scroccato davvero di tutto da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono adesso tentare qualcosa di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.