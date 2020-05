Stasera in TV 2 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 2 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

A un lampo dalla Fase2 della battaglia contro il Covid-19 in Italia, e nel post della Festa dei Lavoratori, oggi, 2 Maggio 2020, ancora senza poter uscire, la nostra serata sarà tutta basata sula televisione.

Laddove troverà spazio l’informazione: ma a parte i vari programmi di informazione sul coronavirus, ci saranno anche palinsesti molto differenti.

Nella serata di sabato 2 Maggio Aprile cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 2 Maggio? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 2 maggio che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 1 Maggio? Ecco cosa c’è, questa sera 2/05/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco Un, due, tre… Fiorella – Il Meglio di (Show). Su su Rai 2 ecco Petrolio – Antivirus (Inchieste) mentre su Rai 3 ecco Aspettando le parole (Attualita’.

Questa sera, su Canale 5, riecco Ciao Darwin – Terre desolate (Show) mentre su Italia 1 andrà in onda il film di Trolls (Film). Appuntamento con l’approfondimento, invece, su Rete 4 con Stasera Italia Weekend (Attualita’).

Infine La 7 trasmetterà Bersaglio mobile – Le urla del silenzio (Attualita’)mentre su Tv8 ecco Agente 007 – Solo per i tuoi occhi (Film) e su Nove andrà in onda Apocalypto (Film).

Su Rai Uno, alle 21,25 Un, due, tre… Fiorella – Il Meglio di (Show)

Su Rai Due, alle 21,20 Petrolio – Antivirus (Inchieste)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Concerto del Primo Maggio (Musicale)Aspettando le parole (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Trolls (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Stasera Italia Weekend (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Bersaglio mobile – Le urla del silenzio (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,25 Agente 007 – Solo per i tuoi occhi (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Apocalypto (Film)