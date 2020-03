Stasera in TV 20 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 20 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

La tv al tempo del coronavirus: anche oggi, 20 Marzo, sempre di più la TV appare come una preziosa, irrinunciabile valvola di sfogo. Se il web per certi versi è il luogo del contatto, immediato ma spesso anche fuorviante, la televisione è la versione ufficiale di ciò che accade al mondo.

Non si sono fake news e tra TG e approfondimenti, si spazia tra i meandri della informazione. Ma non mancano momenti di svago, documentari e film. Per questo, anche oggi, che cosa vedremo?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 20 marzo in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 19 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una scelta di puntare su la prima tv dell’appuntamento con Ulisse: il piacere della scoperta – Viaggio nella Cappella Sistina (Documentario). Mentre su Rai 2, altra serata di pathos con The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 9 – Incompleto (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco il film Passeggeri notturni (Film).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata sulla nuova puntata di Amici di Maria (TalentShow). Mentre su Italia 1 ecco Atomica bionda (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Quarto grado (Inchieste)

Infine, su Tv8 arriva Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow). Invece su Nove ecco Fratelli di Crozza (Show). Quanto La 7, invece, Propaganda Live (Approfondimento).

Stasera in TV venerdì 20 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 20 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Ulisse: il piacere della scoperta – Viaggio nella Cappella Sistina (Documentario)

Su Rai Due, alle 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 9 – Incompleto (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Passeggeri notturni (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Amici di Maria (TalentShow)

Su Italia 1, alle 21,20 Atomica bionda (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza (Show)