Stasera in tv 26 maggio 2020, l’informazione sul coronavirus con Cartabianca e DiMartedì

A fare compagnia all’appuntamento con Fuori dal coro di oggi 26 Maggio 2020 ci sarà un mix di programmi di informazione e attualità strettamente connesso ai temi del coronavirus ed alla crisi economica che ne è derivata.

Stiamo parlando di due format riconoscibili e conosciuti come Cartabianca e Di Martedì che rispettivamente andranno in onda su Rai3 e su La7 in prime time.

Una prima serata fondata dunque sui grandi temi della strettissima attualità. Quali saranno i meandri dentro cui conduttori e ospiti si intratterranno?

Rai3, ore 21.20: #Cartabianca

Nei giorni in cui gli italiani tornano a uscire di casa, si fa un primo bilancio di una crisi economica che nessuno può immaginare quando avrà fine. Nel mentre le tensioni tra maggioranza e opposizione, ma anche dentro della stessa maggioranza, di una agenda politica molto densa di impegni, scadenze e tematiche.

Questi alcuni degli argomenti legati all’emergenza covid-19 affrontati da Bianca Berlinguer e i suoi ospiti nel nuovo appuntamento con #Cartabianca.

La7, ore 21.15: DiMartedì

Alla stessa stregua il grandi temi portanti della crisi sanitaria e economica dovuta al covid-19 saranno al centro del nuovo appuntamento con il talk show condotto da Giovanni Floris. In primo piano i temi legati alla politica italiana ed internazionale ed in particolare all’emergenza coronavirus, come detto, senza dimenticare alcuni dei più attuali capitoli come quello di Open Arms, quello degli assistenti civici, delle riaperture e delle difficoltà economiche che ne stanno derivando e, ancora, la scuola, la ricerca di un vaccino anti-covid 19 e le indicazioni sulle tempistiche per bonus e provvedimenti di Rilancio dell’economia.