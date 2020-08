Stasera in TV 4 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 4 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Stasera in TV 4 agosto 2020: una prima serata in TV anche oggi 3/08/20 che prova a catturare l’attenzione del maggior numero di utenti possibile. Che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da gustarci quest’oggi? Cosa possiamo vedere nella prima serata del giorno 4 Agosto 2020?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi 4 Agosto? Questa sera 4/08/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV martedì 4 Agosto 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda Sorelle – Stagione 1 Episodio 3 (Fiction), mentre su Rai2 ecco Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 13 – Il primo giorno (Telefilm). Quanto a Rai3, l’appuntamento è con 50 primavere (Film).

Su Canale5 invece in prima serata ecco Lo show dei record (Show). Nel mentre su Italia1 ecco Chicago P.D. – Stagione 6 Episodio 16 – Casi dimenticati (Telefilm). Su Rete4 l’appuntamento è con L’amore e’ eterno finche’ dura (Film).

Infine su la7 ecco In onda (Attualita’) mentre su Tv8 ecco Amore in safari (Film). Su Nove andrà in onda I migliori Presa mortale (Film).



Stasera in TV martedì 4 agosto 2020: il quadro completo dei programmi di oggi

La programmazione tv di stasera 4 Agosto 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,23 Sorelle – Stagione 1 Episodio 3 (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 13 – Il primo giorno (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 50 primavere (Film)

Su Canale 5 dalle 21,25 Lo show dei record (Show)

Su Italia 1, alle 21,30 Chicago P.D. – Stagione 6 Episodio 16 – Casi dimenticati (Telefilm)

Su Rete 4, alle 21,27 L’amore e’ eterno finche’ dura (Film)



Su La 7, alle 20,35 In onda (Attualita’)

Su Tv8 alle 21,30 Amore in safari (Film)

Su Nove alle 21.15 Presa mortale (Film)