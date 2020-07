Stasera in TV 7 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 7 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Siamo a martedì 7 Luglio e, mentre si sogna di fare un bel bagno a mare e si è presi dalla routine, pur se sempre in emergenza da coronavirus, a sera, ancora troviamo piacevole rilassarci davanti alla televisione.

Ecco perchè ci domandiamo ancora: cosa c’è oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del 7 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 6 luglio? Questa sera 7/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

Su Rai1 andrà in onda Torno indietro e cambio vita (Film). mentre su Rai2 ecco Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 6 – Allarme bomba (Telefilm). Quanto a Rai3, l’appuntamento è con cartabianca (Approfondimento.

Su Canale5 invece in prima serata ecco House Party (Show) mentre su Italia1 ecco Chicago P.D. – Stagione 6 Episodio 3 – Cattivi ragazzi (Telefilm). Su Rete4 l’appuntamento è con Speed (Film).

Infine su la7 ecco In onda (Attualita’) mentre su Tv8 ecco Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (Film). E su Nove andrà in onda Jimmy Bobo – Bullet to the head (Film)

Stasera in TV martedì 7 luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 7 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Torno indietro e cambio vita (Film)

Su Rai Due, alle 21,05 Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 6 – Allarme bomba (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 House Party (Show)

Su Italia 1, alle 21,30 Chicago P.D. – Stagione 6 Episodio 3 – Cattivi ragazzi (Telefilm)

Su Rete 4, alle 21,27 Speed (Film)



Su La 7, alle 20,35 In onda (Attualita’)

Su Tv8 alle 21,30 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Jimmy Bobo – Bullet to the head (Film)