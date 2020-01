Ritorna questa sera una nuova puntata ricca di suspance, sviluppi inattesi e grandi emozioni con La guerra è finita. La fiction di successo di Rai 1 che sta trasformandosi in uno dei prodotti di maggior successo di Viale Mazzini di questa stagione, riapre i battenti con una nuova emozionante puntata.

Stasera 27 gennaio, La guerra è finita torna dunque in TV e il miglior modo per avvicinarsi alla meta e provare a leggere tra le righe delle anticipazioni ciò che possiamo aspettarsi in termini di trama, sviluppi e incastri. Cosa accadrà?

Stasera in tv, La guerra è finita, le anticipazioni puntata 27 gennaio: cosa c’è da aspettarsi

Appuntamento a dir poco imperdibile questa sera, lunedì 27 gennaio, su Rai1: arriva la tanto attesa terza puntata di La guerra è finita: cosa vedremo? Quali sono le anticipazioni di questa terza e cruciale puntata?

La guerra è finita è un prodotto che sta sottolineando come la qualità alla fine finisca dopotutto per pagare: la Rai sta riscontrando consensi in termini di seguito di ascolti, ma anche di interazione social piuttosto invoglianti su questa fiction. Ecco perchè sono in tanti a chiedersi cosa succederà questa sera.

Questa sera, lunedì 27 gennaio, la terza puntata de La guerra è finita (in ondasu Rai1 a partire dalle 21:25) vedrà al centro della trama Davide. Il quale cercherà di conoscere qualcosa di più approfondito e concreto sul passato di Mattia, per provare così a rendersi conto di quali reati commessi abbia alla fin fine commesso.

Nello momento, Miriam e lo stesso Mattia sono ancor più vicini e uniti con Stefano che, di contro, penserà di voler chiedere a Giulia un favore piuttosto personale. Nella Terenzi, d’altro canto, i ragazzi proveranno a portare avanti una vita più pacata e prospereranno amicizie sincere come tra Mattia e Miriam.