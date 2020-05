Stasera in tv, programmi Mediaset: Tu sì que vales, Scontro tra Titani, Crocodile Dundee, trame, cast, ospiti e sfide

Nella giornata, o per meglio dire nella prima serata del 20 Maggio 2020 i canali Mediaset hanno come al solito confezionato un interessante terzetto di programmi volto ad accaparrarsi il maggior numero variegato di telespettatori.

Per una sera non ci sarà in prima serata su Rete4 l’approfondimento sull’attualità da coronavirus e nel contempo arriva, invece, una ‘vecchia conoscenza’ in quanto a format su Canale5.

Ecco nel dettaglio cosa vedremo in prima serata oggi 20 maggio 2020 sui tre principali canali Mediaset.

Canale5, ore 21.40: Tu si que Vales – Replica

Canale5 rilancial’ultima edizione di Tu si que Vales, il talent show che vede partecipare performer da tutto il mondo. La novità di questa edizione è Sabrina Ferilli che rappresenta la giuria popolare.

Si affianca al quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Anche questa sera tanti interpreti variegati, e, per la terza edizione consecutiva al timone dello show ecco il trio formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Italia1, ore 21.30: Scontro tra Titani

Su Italia1 invece arriva il film di Louis Leterrier del 2010, con Gemma Arterton, Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson.

La storia racconta la vita di Perseo. Nato da una delle scappatelle di Zeus con una mortale, Perseo sogna di sovvertire l’ordine naturale andando a combattere gli dei. Ma non è l’unico mortale a sognare questo e il padre degli dei decide di ricordare agli umani il suo potere liberando la piu’ grande delle piaghe, una creatura che potrebbe distruggere la città di Argo. Sarà Perseo contro il mostro: i titani si scontreranno in un duello, letteralmente, epico.

Rete4, ore 21.25: Mr. Crocodile Dundee

Infine come anticipato, ecco un film anche su Rete4: si tratta della pellicola di Peter Faiman del 1985, con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, Michael Lombard. Prodotto in Australia, il film parla di una giornalista newyorkese che si innamora di un rude cacciatore di coccodrilli australiano, Mr. Crocodile Dundee, che decide di trasferirsi per lei in città.