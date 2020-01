Stasera in tv, su Canale 5 torna “Chi vuole essere milionario? Anticipazioni sul game di Gerry Scotti

Dopo qualche tempo di attesa ritorna in onda e a sognare ascolti da record e un rinnovamento della propria popolarità. Su Canale 5 questa sera 22 Gennaio 2020 torna “Chi vuole essere milionario?” il fortunato format guidato e condotto da Gerry Scotti che, anche per questa nuova edizione, condurrà le danze ogni mercoledì in prima serata.

Come è ben noto ai fan del programma ma anche in generale a tutti gli appassionati di tv e di game show nel loro complesso, il format Chi vuol essere milionario per anni ha continuato a intrattenere milioni di telespettatori in tutto il mondo tramite un format ben riconoscibile, basato sulla risoluzione di una sequenza di domande le cui risposte sono incastrate tra quattro possibili soluzioni a cui, il concorrente di turno, può sopraggiungere anche attraverso alcuni ben noti aiuti.

Questa stagione, in Italia, di “Chi vuol essere Milionario?” va a incastrarsi in un complessivo progetto di varietà nel palinsesto Mediaset, e di canale 5 in particolare, per ciò che riguarda i programmi di genere, che hanno visto per esempio Gerry Scotti condurre Conto alla Rovescia e poi Caduta Libera prima di lasciare il posto ad Avanti un altro con Bonolis e Laurenti.

Ma cosa c’è da aspettarci per questa nuova stagione de “Chi vuol essere Milionario?” Ecco cosa bolle in pentola.

Stasera in tv, su Canale 5 torna “Chi vuole essere milionario? Anticipazioni, regole e orario

Dopo i buoni esiti riscontrati con gli speciali, da oggi, mercoledì 22 gennaio Gerry Scotti riapre i battenti del programma amatissimo da grandi e piccoli: si tratterà di sette nuovi appuntamenti in prima serata su Canale 5 per una nuova ulteriore stagione di “Chi vuol essere Milionario?” che promette di ‘mordere’ la prima serata.

Cosa fare per vincere nel game? Molti lo sanno, ma come si dice in gergo ‘da casa è più facile.” Serve certo una buona conoscenza e nervi saldi, ma anche il coraggio di rischiare: come dice Gerry Scotti, ‘only the brave”.

Solo in questo modo si può pensare di completare la scalata alle 15 domande che portano alla conquista del montepremi di un milione di euro. Quest’anno, poi, ci saranno delle novità.

“Chi vuole essere milionario?, anticipazioni: il nuovo aiuto cambia la domanda

I concorrenti, come sappiamo, fino alla passata edizione potevano usare quattro aiuti: il “50 e 50”, “L’aiuto da casa”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto del conduttore e novità nella passata stagione.

Da quest’anno l’aiuto “Chiedilo al pubblico” è sostituito dallo “Switch/cambio domanda”, allorché il concorrente non sappia rispondere o non voglia rischiare con quella domanda. La domanda attiva viene dunque sostituita con una nuova, dello stesso valore in denaro.