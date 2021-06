Stati Uniti, che cos’è il Juneteenth? (Da ieri festa federale)

“Il Juneteenth è ufficialmente una festa federale”. Così in un tweet Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti. Ma che cos’è il Juneteenth? Il Juneteenth è una festività annuale che celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti, avvenuta il 19 giugno del 1865. In questa data il generale Gordon Granger, due mesi dopo la fine della guerra civile, entrò con quasi duemila uomini a Galveston, in Texas, portando la notizia dell’emancipazione degli afroamericani e della liberazione dalla schiavitù in una delle zone nel profondo Sud.

In verità la schiavitù fu abolita nel 1862 da un ordine esecutivo dell’allora presidente, Abraham Lincoln. Noto come Proclamazione di Emancipazione, l’ordine recitava: “Tutte le persone tenute come schiavi sono libere”. La notizia però si diffuse lentamente e incontrò la resistenza di molti proprietari terrieri, specialmente nel Sud (nel 1860 negli Usa c’erano circa quattro milioni di schiavi). La schiavitù fu poi abolita costituzionalmente dal XIII emendamento, ratificato nel dicembre 1865.

Juneteenth, come si celebra?

Gli americani feteggiano il Juneteenth, noto anche come Juneteenth Independence Day o Freedom Day, con feste, pic-nic e raduni con familiari e amici. In alcune comunità è ancora viva la tradizione della lettura della Proclamazione di Lincoln, accompagnata da canti e musiche tradizionali. Nel 2019 (prima della pandemia) le più grandi celebrazioni si sono svolte a Milwaukee (Wisconsin), Philadelphia (Pennsylvania), Buffalo e New York City, con fuochi d’artificio e sfilate. L’anno scorso il Juneteenth è capitato nel pieno delle proteste per la morte di George Floyd e Rayshard Brooks, i due afroamericani uccisi, in circostanze diverse, dalla polizia.

Juneteenth festa federale

Dichiarata per la prima volta festa statale in Texas nel 1980 il Texas, da quest’anno Da quest’anno, dunque, il Juneteenth è una festa federale. Negli ultimi anni molte grandi aziende avevano iniziato a osservare il Juneteenth per sensibilizzare i lavoratori sul tema. “Dobbiamo imparare dalla nostra storia e insegnarla ai nostri figli – ha detto la vicepresidente Kamala Harris – perché è parte della storia americana”.