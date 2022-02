Stato emergenza, Giorgetti: “Non ci sono condizioni per proroga”

(Adnkronos) – “Lo stato di emergenza è eccezionale, un’ulteriore proroga richiederebbe una situazione eccezionalissima che francamente non vedo. Non ci sono né le condizioni sanitarie né costituzionali per una ipotesi di questo genere”. Così in una nota il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti.

Stop al green pass il 31 marzo? “Lo spero. Se nei prossimi 40 giorni la situazione migliora, si supera lo stato d’emergenza e dal nostro punto di vista si superano anche tante restrizioni. Riparliamone il 21 marzo, quando mancheranno pochi giorni. Oggi mi sembra che la situazione sia fortunatamente sotto controllo”, aveva detto stamattina il segretario della Lega intervistato a ’24 Mattino’ su ‘Radio 24’. “Se tra 40 giorni arriviamo con gli ospedali vuoti, gli italiani iper vaccinati, i bimbi tranquilli a scuola non si vede perché complicare la vita a chi lavora”, prosegue.