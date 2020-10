Nuovi movimenti in ingresso all’interno del Grande Fratello Vip 5. Nelle prossime settimane il cast di inquilini che accende la Casa di Cinecittà si arricchirà di altre presenze particolarmente interessanti e una, al momento, è venuta fuori, e se confermata sarebbe particolarmente intrigante. Quale? E’ presto detto.

Dovrebbe trattarsi, salvo smentite, di Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5: e in arrivo altre novità

Le new entry in dirittura di varcare la porta rossa sono in realtà diverse, e note conoscenze del programma, per varie ragioni. Il primo ha già preso parte al programma nelle scorse edizioni: Stefano Bettarini. Già ex de La Talpa (inviato), Ballando con le Stelle, Jump – Stasera mi Tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi (anche inviato) e Temptation Island Vip, Stefano dovrebbe dunque bissare l’avventura del 2016 che, malgrado lo vide arrivare in finale, non fu per lui esaltante. Il suo GF Vip, infatti, viene ancora oggi ricordato per la movimentata notte in cui rivelò a Clemente Russo la lista di donne con le quali tradì Simona Ventura durante il matrimonio.

Nella Casa, tra le altre cose, Bettarini ritroverà Dayane Mello, con la quale ebbe un flirt in passato, e soprattutto Pierpaolo Petrelli, che definisce “un mezzo provolone”.