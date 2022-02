Stop restrizioni covid in Gb, Bassetti: “Inglesi più avanti, noi fermi”

(Adnkronos) – “Gli inglesi sono avanti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti commenta lo stop a tutte le restrizioni dal 24 febbraio in Gran Bretagna. “Non se sia giusto togliere tutte le restrizioni o aprire tutto domani, ma occorre dare un segnale che le cose vanno meglio e non stare fermi – prosegue il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova – che con marzo le cose possono cambiare. Penso ad alleggerire le misure sulle mascherine o sul Green pass in alcune situazioni. Le decisioni spettano alle politica, che si assume le responsabilità in un senso o nell’altro”.