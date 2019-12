Storie Italiane: trasmissione del 23 dicembre, gli ospiti di Eleonora Daniele

Sta per iniziare un nuovo appuntamento con il programma di Rai 1 Storie Italiane, il talk condotto da Eleonora Daniele in onda dopo lo storico contenitore UnoMattina.

Come ogni giorno a partire dalle ore 10 si alterneranno ospiti e servizi di attualità, approfondimento e gossip, con la partecipazione diretta del pubblico attraverso i canali social come twitter e facebook.

Nelle ultime puntate di Storie Italiane uno dei temi cardine e di maggior interesse è stato il caso di cronaca legato alla scomparsa di Samira El Attar.

Con continui aggiornamenti, intervisti e qualche colpo di scena in esclusiva, come l’annuncio della messa sotto in indagine per il marito della donna, Mohamed, in tanti attendono di sapere se ci sono nuovi risvolti sul caso. Il marito della donna è accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Si è parlato poi ampiamente della tragedia di Ponte Milvio a Roma, con l’incidente che ha portato la morte alle due ragazze sedicenni Gaia e Camilla, investite da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo.

Grande attesa per quelle che saranno le tematiche affrontate nella puntata di oggi, come di consueto con la conduzione di Eleonora Daniele su Rai 1 dalle 10.