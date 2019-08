Stories errate su Instagram? Ecco come cancellarle e togliersi dai guai

Quante volte può essere capitato, per coloro i quali amano Instagram, di imbattersi in una story che, pubblicata per errore, vi ha messo nei guai? Ebbene, per fortuna esiste un modo semplice per poterle cancellare. Ebbene sì: si può cancellare una storia pubblicata su Instagram per errore. Come fare? Semplice.

Ecco come si fa a cancellare le stories su Instagram

Chiunque ha caricato una storia su Instagram per errore, può rimuoverla. Per rimediare non occorre molta fatica, e l’imbarazzo, anche se preoccupante, svenisce in un lampo. Come? Tramite alcuni passaggi molto facili, si può eliminare la storia pubblicata su Instagram. Non c’è nulla di cui preoccuparsi: per cancellare una storia Instagram bastano pochi passaggi. Ecco quali.

Per rimuovere una storia pubblicata sul tuo profilo Instagram ci sono diverse opzioni. Si può avviare l’eliminazione della storia Instagram accedendo al social network sia da smartphone che da tablet o PC. Di norma è più facile tramite lo smartphone o il tablet.

E’ facilissimo: si apre l’applicazione e si clicca sulla immagine del profilo in alto a sinistra: in questo modo si visualizza la storia. Ecco: per eliminarla ci sono due modi.

Puoi cliccare sulla voce “Altro” seguita dai tre puntini in basso a destra e cliccare su “Elimina” e confermando. Oppure puoi fare swipe up. Ovvero, puoi trascinare il dito dal basso all’alto per entrare nel menu visualizzazioni.

Qui, una volta visualizzato la tua storia troverai l’icona del cestino e la potrai cancellare.

Va ricordato che quando si elimina una storia prima delle 24h questa non sarà visibile nello strumento “Archivio” di Instagram.

Inoltre è possibile eliminare una storia Instagram archiviata andando nel tuo profilo e facendo tap sull’icona a forma di orologio in alto a destra: accedendo dal menu a tendina alla voce “Archivio delle storie” psi seleziona ciò che si vuole cancellare e il gioco è fatto.