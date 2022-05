Strage a Buffalo, spara in supermercato: 10 morti

(Adnkronos) – Almeno 10 morti a Buffalo, negli Usa, nella strage compiuta da un uomo che ha aperto il fuoco in un supermercato. L’autore della strage è stato arrestato dalla polizia, come riferisce il Buffalo News. Secondo i media americani, si tratterebbe di un giovane: in base alle ricostruzioni, è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue e ha aperto il fuoco uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 3. Due persone sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha rinvenuto una videocamera: non è escluso che la strage sia stata trasmessa in streaming online.