Strootman torna in Italia, dalla Roma al Genoa: “La squadra è forte”

Da Roma a Genova, Kevin Strootman ritrova l’Italia dopo anni di distanza. Il centrocampista olandese, ricordato e amato dai tifosi giallorossi, è sbarcato ieri sera nel nostro paese per iniziare l’avventura con il Genoa. Un colpo a sorpresa affondato dal presidente Preziosi per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

“Il Genoa ha fatto di tutto per prendermi. E io sono molto contento di essere qui: voglio aggiungere qualcosa a questa squadra già forte. Ma voglio dimostrarlo sul campo”, le prime parole di Strootman dopo il ritorno in Italia.

Il centrocampista olandese ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta rossoblù: “Ero in una situazione non buona per me, non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato e ha fatto tutto per prendermi e io sono molto contento per questo”.

Al Genoa ritroverà Destro, suo compagno ai tempi della Roma: “Ancora non l’ho sentito, lo vedrò giovedì: sta facendo molto bene, ha fatto gol anche nell’ultima partita, è un giocatore forte, abbiamo, posso dirlo abbiamo, un giocatore molto forte e ora dobbiamo dimostrarlo sul campo. Come detto voglio aggiungere qualcosa a questa squadra, dove c’è anche Pellegrini col quale ho giocato a Roma”.