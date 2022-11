Subiaco e le aree limitrofe in balia di crescenti furti e truffe, richiesta la convocazione della Commissione di Sicurezza

L’attivista locale del M5S Giuseppe Mancini, seriamente preoccupato dalla recrudescenza di furti e truffe a danno soprattutto degli anziani dell’area, ha scritto una lettera aperta al presidente della X Comunità’ Montana dell’Aniene, che pubblichiamo:

“Egregio Presidente Onorevole Loreto Marcelli, in riferimento all’oggetto, si fa presente che in questi giorni del corrente mese e anno, sul territorio della X° Comunità’ Montana della Valle dell’Aniene, la sua Popolazione vive terrorizzata !

Furti con scasso e truffe agli anziani !

La maggior parte dei furti ha colpito tutte abitazioni private, violando nell’intimità il nido domestico delle famiglie .

Questa situazione va avanti da circa un anno, ha generato un forte senso di insicurezza nella popolazione che non si sente più tutelata nonostante la presenza costante dei Carabinieri delle stazioni dislocate su tutto il territorio, della Compagnia dei Carabinieri di Subiaco (Rm). Nonostante la cronica carenza di organico le forze dell’ordine sono ben presenti sul territorio pattugliandolo costantemente.

Il cittadino non deve dunque sentirsi solo, anche se in questi giorni gli episodi aumentano sempre più, hanno dimostrato che non è sufficiente, anche a causa della vastità del territorio che popoliamo .

Si chiede quindi “con estrema urgenza” la convocazione di un tavolo tecnico per la sicurezza e l’ordine pubblico, specificatamente per il comprensorio della X° Comunità’ Montana Valle dell’Aniene che comprende 33 Comuni.

Subiaco (Rm) comune più grande per popolazione e tutti gli altri, quasi tutti i giorni da circa un anno, selvaggiamente vengono saccheggiati da criminali senza scrupoli e con i Cittadini molto preoccupati e costretti anche a rimanere con turni dentro casa, (violazione della libertà), per non abbandonarla direttamente nelle mani dei criminali, che in molti casi, hanno dimostrato di entrare lo stesso negli appartamenti o ville, con i proprietari nel suo interno.

Allora, prima che ci scappi l’imprevisto con la possibilità’ che qualcuno si difenda a modo suo la propria proprietà, e che ci possa scappare il ferito o, addirittura, il morto, di intervenire con urgenza e questo perché’ i Cittadini sono esasperati e impauriti, mettendo in atto tutte le dovute misure a loro difesa .

Che venga al tavolo tecnico, invitato il Prefetto di Roma e il Comitato per la sicurezza Provinciale di Roma , per ottenere un rafforzamento di uomini dei Carabinieri della Compagnia di Subiaco , oppure attraverso un coordinamento tra la Guardia di Finanza di Tivoli (Rm) e Polizia di Stato di Tivoli (Rm), che hanno competenze territoriali anche sulla X Comunità’ Montana della Valle dell’Aniene. Quindi un controllo più capillare”.

Max