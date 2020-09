Super cashback: cos’è, come funziona il premio fino a 3.000 euro per i pagamenti elettronici contro evasione fiscale

Super cashback: cos’è, come funziona il premio fino a 3.000 euro per...

Sta riscuotendo davvero un crescente e vistoso interesse, il noto Super cashback ma, molti, ancora si chiedono cos’è. In cosa consiste il Super cashback e come funziona? Stiamo parlando del premio fino a 3.000 euro per i pagamenti elettronici contro evasione fiscale. Ma come si partecipa?

Super cashback: cos’è, come si vince, come si partecipa

Super cashback è la novità nel piano Italia cashless contro l’evasione fiscale: prevede un premio fino a 3.000 euro per i primi 100.000 cittadini che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamenti tracciabili dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021: ecco come funziona.

Dunque come è studiato il premio per i pagamenti elettronici? Il presidente del Consiglio Conte ha dato alcune anticipazioni del piano allo studio del Governo: non solo il bonus bancomat, ma ci sarà un vero e proprio premio fino a 3.000 euro per le 100.000 persone che dal 1° dicembre 2020 fino a fine maggio 2021 avranno effettuato il maggior numero di transazioni elettroniche.

Questo premio andrà a sommarsi al bonus bancomat, basato a sua volta sul concetto del cashback, e che implica un rimborso del 10% delle spese sostenute su base semestrale.

Il piano Italia Cashless del Governo ha come obiettivo quello di convincere i cittadini a effettuare quante più spese con bancomat, carta o altri mezzi di pagamento tracciabili, così da contrastare l’evasione fiscale.

Super cashback: come funziona il premio fino a 3.000 euro per i pagamenti elettronici

Il bonus bancomat prevede un rimborso accreditato sul conto corrente del consumatore che fa transazioni con carta e bancomat e altri mezzi tracciabili su base semestrale di chi fa acquisti pagando con carta o bancomat.

È stato previsto anche un minimo di 50 transazioni: sarebbe troppo semplice arrivare alla somma dei 3.000 euro comprando, ad esempio, un paio di costosi elettrodomestici: per questo motivo è stato pensato un sistema più articolato, con una sorta di “raccolta punti”. Il bonus arriva al 10% degli importi spesi con mezzi tracciabili, fino a un tetto massimo di 3.000 euro: se il rimborso verrà erogato ogni sei mesi, la soglia massima sarà 1.500 euro a semestre.

Per ottenere il rimborso del bonus bancomat sul proprio conto corrente servirà scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione. Per il momento non ci sono limiti sulla tipologia di spesa, sono esclusi solo gli acquisti online.

Il secondo passaggio del piano Italia cashless ha previsto un premio, appunto il super cashback, che ammonta a 3.000 euro per le prime 100.000 persone che nell’arco di 6 mesi, cioè dal 1° dicembre 2020 (quando dovrebbe partire il bonus bancomat, ma fino a che non verrà pubblicato il decreto attuativo il condizionale è d’obbligo) al 31 maggio 2021, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento tracciabili.

Il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato: “È una riforma su cui mi sono impegnato personalmente. Dal 1° dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende, fino a una spesa massima di 3000 euro: più usi la carta e più guadagni. Ma non solo. Il famoso bonus befana, che da oggi si chiamerà super cashback, sarà di 3000 euro l’anno. Lo abbiamo ribattezzato così, perché – esattamente come il cashback – sarà rimborsato ogni sei mesi. I 100.000 cittadini che useranno maggiormente la carta – cioè faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa – avranno un rimborso di 3000 euro l’anno.”

Infine, il piano cashless consente pure di partecipare alla lotteria degli scontrini. La partenza della nuova riffa di Stato è stata posticipata al 1° gennaio 2021, e ci saranno fino a 50 milioni di euro in palio solo per chi usa la moneta elettronica. Inoltre, ci saranno fino a 5 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini solo per chi usa la moneta elettronica.

