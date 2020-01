Superenalotto e Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione del 28 gennaio 2020

Dopo l’ultima estrazione si volta pagina e siamo già proiettati verso la prossima estrazione di Lotto e Supernalotto. Consultando le ultime estrazioni andiamo allora a valutare se possiamo puntare su qualche numero ritardatario da parecchio tempo, consultando le classifiche dei numeri ritardatari al Superenalotto e al Lotto.

Iniziando con il Superenalotto, arrivando all’estrazione del 25 gennaio, guardiamo quali sono i numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 28 gennaio 2020

Al primo posto rimane il 27 che non esce da 74 turni. Secondo posto per il 24 mancante da 67 turni, mentre in terza posizione troviamo il numero 84 in ritardo da 50 estrazioni.

In classifica troviamo il 18 che non si fa vedere da 40 volte e il 13 da 39 turni. Si prosegue con il 41 che manca da 37 turni, il 49 da 34 e il 73 da 32 uscite.

Chiudono la classifica il 33 (31 ritardi) e il 31 (30 estrazioni).

Ecco la classifica dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 74 24 67 84 50 18 40 13 39 41 37 49 34 73 32 33 31 31 30

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 28 gennaio 2020 per tutte le ruote

Occupandoci invece del Lotto, in attesa dell’estrazione del 28 gennaio 2020 possiamo considere tutti i numeri in ritardo, fino all’ultima estrazione.

Palermo è ancora prima con 160 estrazioni. Secondo posto per Bari che aspetta il 7 da 126 giochi e terza sempre Genova con il 38 (114 turni).

Dopo lontanissima c’è ancora Genova col 45 e Cagliari col 59, la coppia a 87 ritardi. Dopo l’altro tandem, Bari con il 45 e Genova con l’83 che salgono a 85.

Si prosegue con il tris di bassa classifica: Torino con il 4 da 83 assenze, Napoli che cerca il 16 da 82 giochi, e poi Venezia a 77 con il 70.

Riassumendo ecco i 10 numeri più ritardatari: