Superenalotto, ecco i numeri ritardatari. Prossima estrazione 24 settembre 2019

In attesa della prossima estrazione del Superenalotto, ecco la top ten dei numeri che da maggior tempo non vengono estratti nella sestina. In questa classifica i dieci numeri più ritardatari del Superenalotto fino all’estrazione di sabato 21 settembre 2019.

Superenalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il 24 settembre 2019

In cima alla classifica non c’è più il 56: sale quindi il 5 che manca all’appello da 58 estrazioni.

Anche per il secondo posto c’è un vasto scorrimento in classifica: argento per il 19, assente da 48 turni. Salgono poi il numero 11 e il 77, fermi a quota 43. Scendendo in classifica, il numero 14 e 85 mancano da 38 turni.

In coda alla classifica c’è il numero 81 atteso da 36 estrazioni, procedendo abbiamo il 64 assente da 34 turni. Chiudono la top ten il 25, atteso da 33 estrazioni, e il 3 ritardatario da 30.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi: