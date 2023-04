Tajani: “Mussolini? Ha fatto più danni che cose utili”

“È una proposta di legbge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato, ma la difesa della lingua italiana non c’entra niente con Mussolini. Il fascismo è finito nel ’45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatto più danni che cose utili”.

E’ questo il modo in cui si esprime il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad una domanda alla stampa estera sulla proposta di legge Rampelli che, secondo l’intervistatore “ha sapore mussoliniano”.

“Io ho sempre difeso la lingua italiana, è la lingua madre, Dante Alighieri è il poeta dell’italiano”, ha detto il ministro.